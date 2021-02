Vergabe-Schwierigkeiten : Wirrwarr um Impftermine geht für Rentnerpaar weiter

Ratingen Die Bestätigung für die gemachten Termine fehlte. Deshalb versuchte Thelse Schliebes es erneut. Die Mühe hätte sie sich sparen können, wie ein Mitarbeiter ihr schließlich erklärte.

(jün) Die Hoffnung auf einen Impftermin für sich und ihren Mann scheint sich für Thelse Schliebs (83) tatsächlich erfüllt zu haben. Wie berichtet, hatte die Ratingerin gleich am ersten Tag versucht, sich online und telefonisch einen Termin zu sichern. Erst am zweiten Tag gelang es ihr, allerdings mit dem Hinweis, sie müsse noch die schriftliche Bestätigung abwarten, um sicher zu sein, dass der Termin auch gebucht sei.

„Aber nach Ablauf einer Woche, also nachdem Samstag keine Bestätigung gekommen war, versuchte ich es neu“, erklärt Thelse Schliebs. „Mein Mann und ich beschlossen, jetzt wirklich zweigleisig zu fahren, er per Telefon, ich online. Dienstagabend registrierte ich uns beide bei der KV; das ging jetzt reibungslos ohne Mitgliedsnummer, und ich erhielt auch gleich die Bestätigungen, denn ich konnte uns nicht zusammen registrieren, sondern nur einzeln. Auch mit der eigentlichen Terminvergabe klappte es. Und wenig später kam sogar die schriftliche Bestätigung per E-Mail. Der einzige Haken: Die Termine wären erst im Apri, „aber immerhin“, so Thelse Schliebs.