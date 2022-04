Stadtradeln : Anmeldungen zum Stadtradeln noch möglich

Je mehr Menschen beim Stadtradeln und auch sonst in den Sattel steigen, desto stärker das Zeichen für eine umweltfreundliche Mobilität. Foto: Stadt Ratingen/Blazy, Achim (abz)

Ratingen „Radeln fürs Klima“ heißt es wieder beim Stadtradeln. In der Zeit vom 8. bis 28. Mai treten Ratinger in die Pedale, um Kilometer zu sammeln. Anmeldungen sind noch möglich.

() „Radeln fürs Klima“ heißt es wieder beim Stadtradeln. In der Zeit vom 8. bis 28. Mai treten Ratinger in die Pedale, um Kilometer zu sammeln. Die Teilnehmer tragen im Aktionszeitraum jeden Kilometer ein, den sie geradelt sind. Beim Stadtradeln 2021 sind für Ratingen 602 Aktive, organisiert in 31 Teams, insgesamt 120.000 Kilometer geradelt. Dadurch wurden rund 18 Tonnen CO 2 vermieden.

Die Ratinger Mobilitätsdezernentin Petra Cremer sagt: „Das Wichtigste ist, dass wir alle von jedem Kilometer profitieren, den irgendjemand mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zurücklegt. Radfahren ist ein ganz wesentlicher Bestandteil einer emissionsfreien Mobilität, wie wir sie ja unbedingt erreichen müssen, um unser Klima zu schützen und unsere Städte lebenswert zu erhalten.“

Teilnehmen können alle, die in Ratingen wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen. Anmelden auf dem Stadtradeln-Portal und dann drei Wochen lang möglichst alle Kilometer eintragen, die man im Fahrradsattel zurücklegt. Wer keinem teilnehmenden Team angehört, hat die Möglichkeit, sich dem „offenen Team“ anzuschließen, das in allen teilnehmenden Kommunen gebildet wird. Ab 8. Mai beginnt dann für drei Wochen das Kilometersammeln. Jede Fahrt mit dem Fahrrad (auch wenn ein elektrischer Hilfsmotor im Spiel ist) kann berücksichtigt werden. Die Kilometer kann man in seinem Konto auf dem Stadtradeln-Portal nachträglich eintragen. Es gibt aber auch eine Stadtradeln-App fürs Smartphone, die auch Strecken tracken kann und die gefahrenen Kilometer sofort erfasst.