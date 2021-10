Beigeordneten-Wahl im Ratinger Rat : Bürgermeister verteidigt Kandidaten-Empfehlungen

Ratingen „Meine Wahlempfehlungen sind sämtlich von der Überzeugung getragen, die beste Bewerberin, Petra Cremer, sowie die besten Bewerber, Patrick Anders, Bert Wagener und zuvor bereits Martin Gentzsch, für die Stadt zu gewinnen“, so der Verwaltungschef.

(kle) Vor der Ratssitzung am Dienstag, 5. Oktober, bei der drei Beigeordnete ab 16 Uhr in der Ahi-Halle gewählt werden, hat Bürgermeister Klaus Pesch seine Kandidaten-Empfehlungen verteidigt. „Meine Bewertungen zu vollständig allen Bewerbungen habe ich den Ratsmitgliedern über die Ratsfraktionen zur Verfügung gestellt, den Fraktionsvorsitzenden differenzierte Bewertungserläuterungen in Ältestenratssitzungen dargelegt und im Nachgang dazu Nachfragen ermöglicht und weitere gewünschte ergänzende Erläuterungen gegeben“, meinte der Verwaltungschef.