Ratinger Insekten : Viel Wirbel um mögliche „Killerhornissen“

So sehen die tierischen Gäste aus, die Michael Baaske, Mitarbeiter des Jugendamtes, in seinem Garten im Bild festgehalten hat. Foto: RP/Michael Baaske

Ratingen Michael Baaske hat in seinem Garten eine erstaunliche Entdeckung gemacht – und findet sie gruselig. Er spricht von „Killerhornissen“, die die Blüten der Minzen abgöttisch lieben. Und er hat seinen Kollegen Klaus-Dieter Mönch (Amt für Kommunale Dienste) gleich auf kurzem Dienstweg gefragt, ob es sich um die „Asiatische Riesenhornisse“ handelt.

Michael Baaske, stadtbekannter Mitarbeiter des Jugendamtes – man denke nur an das Spielmobil Felix – kennt sich in der Ratinger Welt bestens aus. Gern hält er besondere Momente mit der Kamera fest. Auch der eigene Garten ist eine Fundgrube für schöne Motive. Im aktuellen Fall geht es um eine tierische Angelegenheit, die ihn fast in Schnappatmung versetzt hätte. Jedenfalls findet er die Sache ziemlich gruselig, wie er schreibt. Da hat er doch ungewöhnliche Gäste entdeckt, die zweifellos prachtvoll sind und eine erstaunliche Größe haben, sozusagen unübersehbar sind.