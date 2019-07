Ratingen : Wirbel um alte Schrott-Minis

Ratingen Fahrzeuge wurden unter der A 3-Brücke entdeckt – Fall für die Autobahnmeisterei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(ron) Verrostet, vermodert, verlassen – das ist nicht etwa ein verlassener Ort, ein Lost Place in Ratingen, sondern eigentlich nur ein ganz normaler Weg zum Spazieren. Am Hackenbergweg Richtung Gut Aue unterhalb der A3-Autobahnbrücke wurden jedoch am Wochenende zwei Schrottautos gefunden: Scheinwerfer, Räder und einiges mehr fehlen den Pkw – doch es ist noch genügend vorhanden, um festzustellen, dass es sich wahrscheinlich um zwei alte Mini Cooper (Minis) handelt.

Norbert Halverkamps, Ratinger Jong, fand am Samstagmorgen während einer Familienwanderung der Ratinger Jonges die beiden Rostlauben. Daraufhin benachrichtigte er die Stadt: „Ich laufe immer mit offenen Augen durch die Gegend, und wenn ich was sehe, was da nicht hin gehört, mache ich darauf aufmerksam“, so Halverkamps.

Laut Stadt liegt das betroffene Gebiet jedoch nicht in deren Zuständigkeitsbereich. Den Müll, der laut Halverkamps auf der anderen Seite des Brückenpfeilers liegt, entsorge die Stadtreinigung aber trotzdem. Was die beiden kleinen Blechkisten angeht, verweist die Stadt auf Straßen.NRW. Der Landesbetrieb wird tätig, wenn der Grundstückseigentümer die BRD (Bundesrepublik Deutschland) ist. „Das Auto sieht professionell ausgeschlachtet aus und gibt keinen Hinweis auf eine Straftat. Deshalb haben wir nicht die Polizei, sondern nur Straßen.NRW informiert“, teilte die Stadtverwaltung mit.