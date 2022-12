Wilde Müllkippe Parkplatz in Ratingen West versinkt immer wieder im Müll

Dennoch sei es kaum möglich, Herr der Lage zu werden. „Das Problem ist, wie immer bei diesen illegalen Sperrmüllablagerungen, nicht, dass wir diesen nicht schnell genug wegräumen, sondern, dass es Menschen gibt, die einfach ihren Müll wild auf den Straßen und in Wohnanlagen entsorgen“, ärgert sich das Unternehmen und appelliert an das Verantwortungsbewusstsein der Bürger. „Wir hoffen, dass unsere Mieter in diesem Zusammenhang unsere Bemühungen, für mehr Sicherheit und Ordnung in der von ihnen bewohnten Wohnanlage zu sorgen, erkennen und uns im besten Fall unterstützen. So ist es möglicherweise irgendwann möglich, den Verursacher dieser Müllberge zu finden und zur Rechenschaft zu zeihen.