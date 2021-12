Stadtteil Lintorf : Unbekannte sprengen Geldautomaten

Lintorf Ob die drei Täter, von denen zwei das Gebäude betreten hatten, Beute machen konnten, ist noch nicht genau geklärt. Am Gebäude und dessen Einrichtungen entstand erheblicher Sachschaden.

(kle) Erneut hat es in Ratingen eine Geldautomaten-Sprengung gegeben. Diesmal traf es die Commerzbank-Filiale an der Speestraße in Lintorf – und zwar am Donnerstagmorgen gegen 1.50 Uhr. Zeugen, von Knallgeräuschen aufgeschreckt, sahen zwei Männer, die in einen bereitstehenden dunkelgrauen oder schwarzen Audi stiegen, in dem eine dritte Person offensichtlich wartete, mit der dunklen Limousine vom Tatort flüchteten und in Richtung Lintorfer Markt davonrasten. Ob die drei Täter, von denen zwei das Gebäude betreten hatten, Beute machen konnten, ist noch nicht genau geklärt. Am Gebäude und dessen Einrichtungen entstand erheblicher Sachschaden. Einsturzgefahr besteht nach aktuellen Erkenntnissen nicht. Die zwei Täter, die aus den Bankräumen kamen, werden von Zeugen so beschrieben: Täter eins, männlicher Südeuropäer, etwa 25 bis 35 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und schmächtig, dunkle Haare, spitz geformter dunkler Bart, bekleidet mit einem schwarzen Jogginganzug und Kapuzenjacke. Täter zwei, männlich, etwa 1,80 Meter groß, dunkel gekleidet mit Kapuzenjacke. Bei dem Fluchtfahrzeug handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um einen Audi A5 oder A6, der ein auffallend kurzes Kennzeichen trug. Hinweise an die Polizei unter Telefon 02102/9981-6210.