Ratingen : Beratungsstelle für Menschen mit Handicap öffnet wieder die Türen

Miriam Stockbend begrüßt Ratsuchende jetzt wieder persönlich in der EUTB-Beratungsstelle in Ratingen. Foto: EUTB VIBRA e.V.

Ratingen Im EUTB-Büro in Ratingen West sind jetzt auch wieder persönliche Beratungsgespräche möglich. 2021 suchten 619 Bürger den Rat der Mitarbeiter am Telefon oder online.

() Beratung für Menschen mit Behinderung oder chronisch Kranke in allen Lebenslagen, von der Kita über das Arbeitsleben und die Freizeitgestaltung bis hin zum Wohnumfeld – das ist die Aufgabe der Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB). Coronabedingt fanden im vergangenen Jahr die meisten Beratungen telefonisch oder online statt. Jetzt sind auch persönliche Gespräche wieder möglich.

Im Jahr 2021 suchten die Bürger insgesamt 619 Mal den Rat des Teams. Menschen mit Behinderungen, chronisch Erkrankte und Angehörige – auch von Kindern – können sich ab sofort wieder persönlich in der EUTB zu allen Fragen der Teilhabe beraten lassen. Beispielsweise zu Hilfsmitteln, zu Assistenz, zu entstehenden Fragen der finanziellen Sicherung oder Wiedereingliederung bei längerer Krankheit und Erwerbsminderung. Flüchtlinge mit Behinderung und deren Angehörige können finden ebenfalls ein offenes Ohr.

Miriam Stockbend, EUTB-Beraterin: „Wir Beraterinnen leben selbst mit einer Behinderung oder sind Eltern von Kindern mit Behinderung und können uns damit gut in die Lebenssituation der Anfragenden einfühlen.“ Die Beraterinnen sind montags bis donnerstags von 9 bis 14 Uhr unter der Telefonnummer 02102/7068540 oder 7068541 sowie per E-Mail zu erreichen.

Zur besseren Organisation empfiehlt sich eine telefonische Voranmeldung. Auch über die genannten Zeiten hinaus können Beratungsgespräche vereinbart werden. Die Beratungsstelle befindet sich in Ratingen West, Am Sandbach 32, in der ersten Etage im barrierefreien „Ärzte-Haus West“. Besucher werden gebeten, weiterhin mit Schutzmaske zu kommen, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren.