Heiligenhaus : Wieder Feuer: Polizei sucht Brandstifter

Die Bergische Straße war einer der Einsatzorte. Foto: RP/Feuerwehr Heiligenhaus

Heiligenhaus Immer wieder brannten in den vergangenen Wochen Mülltonnen und Container in der Innenstadt. Zeugen berichteten mehrfach von Jugendlichen in der Nähe der Brandorte. Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP/köh) Nachdem es in den vergangenen Tagen und Wochen in Heiligenhaus zu mehreren Bränden an Müllcontainern und -eimern gekommen war, hat es in der Nacht zu Freitag (22. Mai ) erneut gebrannt – diesmal stand ein öffentlicher Mülleimer an der Straße „Am Thormählenpark“ in Flammen.

Kurz nach Mitternacht hatte ein Zeuge beobachtet, wie zwei junge Männer oder Jugendliche einen Gegenstand in einen Mülleimer warfen, welcher kurz darauf anfing, zu brennen. Der Zeuge alarmierte daraufhin die Feuerwehr, welche den kleineren Brand schnell löschen konnte. Auch die Polizei war vor Ort, um die Ermittlungen aufzunehmen und nach verdächtigen Personen zu fahnden. Allerdings konnte im Tatortumfeld niemand Verdächtiges mehr angetroffen werden. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro.