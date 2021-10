Ratingen : Neue Baustelle sorgt für Verkehrsprobleme

Ratingen Einbahnstraße: So manche Verkehrsteilnehmer wurden am Freiligrathring kalt erwischt.

So musste in diesem Bereich am Freiligrathring für die Dauer der Baumaßnahme eine Einbahnstraße eingerichtet werden. Um im späteren Verlauf des Fernwärmeausbaus für die Straßenquerung im Bereich Röntgenring/Schwarzbachstraße nicht noch einmal eine Einbahnstraße einrichten zu müssen, ziehen die Stadtwerke in diesem Zuge die Trassenarbeiten und damit die Querung in diesem Bereich vor.