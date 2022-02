Konzept für Heiligenhaus : Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus?

Hier auf der Talburgstraße haben Radfahrer ihren eigenen Raum. Foto: Achim Blazy (abz)

HEILIGENHAUS Wie soll sich der Verkehr in Heiligenhaus in den nächsten 15 Jahren entwickeln? Dazu entwickelt die Stadtverwaltung gemeinsam mit einem Planungsbüro, aber auch der Bürgerschaft derzeit ein Mobilitätskonzept.

Weiterleiten Drucken Von Henry Kreilmann

Wie kommt man in Heiligenhaus vom Fleck? Mit dieser Frage beschäftigt man sich derzeit intensiv im Rahmen der Entwicklung eines Mobilitätskonzeptes. Für eine Analyse der Stärken und Schwächen konnten die Bürgerinnen und Bürger bis Mitte Januar ganz direkte Rückmeldung geben und auf einer Online-Karte eintragen, was sie zum Thema Mobilität in der Stadt gut finden, stört und welche Ideen sie haben.

Schlussendlich fließen nun 149 Einträge in die Analyse ein, die wiederum von der Bürgerschaft mit knapp 4000 Impulsen der Zustimmung oder Ablehnung bewertet wurden. Insgesamt 49 Beiträge drehten sich dabei um den Autoverkehr, zum Beispiel um die Entschärfung neuralgischer Punkte. 33 um den Radverkehr, beispielsweise um den Wunsch nach Verdichtung und Sicherung des Radwegenetzes. 27 um den Fußverkehr wie die Schaffung sicherer Querungsmöglichkeiten und Barrierefreiheit. Der Rest verteilt sich auf Lkw-Verkehr und Sonstiges, wie zum Beispiel die Reaktivierung der Niederbergbahn oder die Verbesserung des ÖPNV.

Info So sehen die nächsten Schritte aus Bürgerkonferenz Für Anfang April dieses Jahres ist eine Bürgerkonferenz geplant, in der weitere Ideen und Ergebnisse diskutiert und festgesetzt werden sollen. Maßnahmen Anschließend soll, gemäß des vorgesehenen Fahrplans, ein Maßnahmenkonzept erstellt werden.

Insgesamt konnte man auf dem Onlineportal gut 1230 Seitenaufrufe vermelden. Eine „echte Hausnummer“, die für große Resonanz spricht, wie Verkehrsplaner Sebastian Schulz vom Hildender „Büro stadtVerkehr“ findet. Er sprach am Dienstagabend vor dem Mobilitätsausschuss über die ersten Grundsteine, die man derzeit legt, um die Frage, wie die Fortbewegung in Heiligenhaus in den nächsten 15 Jahren aussehen soll, selbst zu gestalten.

Am Wochenende standen dazu Planungspaziergänge an, denen sich vergleichsweise viele Bürgerinnen und Bürger angeschlossen hatten, freut sich Schulz. „Wir sind viele verschiedene Punkte in der Stadt abgelaufen. Wir waren zum Beispiel am Südring und an der Westfalenstraße und wir haben diskutiert. Was läuft gut? Was könnte besser sein? Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es?“ Dabei sei auch Thema gewesen, welche Beschränkungen es gebe. „Das hilft uns nun, Maßnahmen zu entwickeln oder auch Alternativen zu finden.“

Das Planungsbüro habe da zum Beispiel bereits die Liniennetze aufgenommen, wie zum Beispiel das Nahverkehrsnetz und im Kern betrachtet. Und wenn man sich das anschaut, dann fällt auf, dass wir hier eine starke Ost-West-Beziehung haben. Das heißt, der Innenstadtbereich ist ein bisschen wie ein Flaschenhals“, so Schulz. Auf diesem Bergrücken verteile sich, trotz der Autobahn, immer noch der hauptsächliche Stadtverkehr. „Der Knackpunkt, der uns in der Diskussion und der Analyse aufgefallen ist, Heiligenhaus ist heute schon Pendlerstadt. Viele Menschen, die hier wohnen, arbeiten außerhalb. Wir haben also viele Wege, die nach draußen gehen.“

Es gebe im Rahmen des Mobilitätskonzeptes eine ganze Menge Ideen, die für Heiligenhaus im Rahmen der Nahmobilität der Stadt erarbeitet werden und beispielsweise den Radverkehr stärken, wenn auch eine signifikante Steigerung des Radverkehrsaufkommens aus Expertensicht, aufgrund der topografischen Lage dagegen kritisch gesehen wird.