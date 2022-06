Angedacht : „Wie schlecht ist das denn?“

Nach der Schelte folgte die Reue, zumindest bei Pastor Daniel Schilling. Die Betroffene Dame möchte er nun zu Erdbeeren mit Sahne einladen. Also bitte melden.

Da war dann mal gestern wieder so eine Situation in meinem Leben. Ich war einkaufen und zur köstlichen Sahne fehlten mir nur noch die entsprechend schmackhaften Erdbeeren. So stand ich an der Obsttheke und sah, wie eine Frau sich aus unterschiedlichen Körbchen die schönsten Erdbeeren zusammenstellte. Da konnte ich nicht an mich halten: „Das ist jetzt nicht Ihr Ernst, dass Sie jede Erdbeere anfassen wollen, oder?“ Sie antwortete: „Wieso? Die werden doch abgewogen?“ Deutlich verärgert sagte ich dann, dass ich das absolut nicht in Ordnung fände, wenn nun alle Erdbeeren durch etliche Hände gehen würden und dass das damit, dass sie an der Kasse abgewogen würden, ja nun wohl überhaupt nichts zu tun habe. Daraufhin zog sie schweigend ab und ich suchte mir ein Schälchen Erdbeeren in einer tiefer liegenden Palette, die hoffentlich noch nicht durchsucht wurde.