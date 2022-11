Ratinger Fahrgast handelt reaktionsschnell : Ratingerin erwischt Kofferdieb im ICE

Der Kofferdieb war in einem ICE aktiv. Am Ende wurde er von der Polizei gestellt. Foto: dpa/Carsten Koall

Ratingen/Essen Eine 17-jährige Ratingerin bemerkte in einem ICE den Diebstahl ihres Koffers. Den erhielt sie schließlich zurück und konnte Schlimmeres verhindern. Denn der Dieb hatte weitere Gepäckstücke anderer Fahrgäste gestohlen.

Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen: Frei nach dem deutschen Dichter Matthias Claudius ist es einer jungen Ratingerin ergangen, die am vergangenen Dienstag auf einer Bahnreise ein unerfreuliches Abenteuer erlebt hat – dies mit letztlich gutem Ausgang.

Wie die Bundespolizei berichtete, soll ein Mann am vergangenen Dienstagnachmittag in einem Schnellzug ihren Koffer entwendet haben. Die Frau bemerkte jedoch den Diebstahl und erhielt ihr Gepäckstück zurück. Bundespolizisten stellten den Dieb schließlich mit zwei weiteren Koffern.

Info Für rund 5.700 Bahnhöfe zuständig Die Bundespolizei nimmt polizeiliche Aufgaben auf dem Gebiet der Bahnanlagen der Eisenbahnen des Bundes wahr, zum Beispiel auf den Bahnhöfen. Sie ist dafür zuständig, dort Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren. Insgesamt erstreckt sich die bahnpolizeiliche Zuständigkeit auf ein etwa 33.400 Kilometer langes Streckennetz mit etwa 5.700 Bahnhöfen und Haltepunkten. Neben bewährten Sicherheitskooperationen mit den Polizeien der Länder besteht bereits seit dem Jahr 2000 zwischen der Bundespolizei und der Deutschen Bahn AG eine Ordnungspartnerschaft. Es gibt gezielte Streifen zur Erhöhung der objektiven und subjektiven Sicherheit.

Was war genau passiert? Gegen 15.45 Uhr hatte die 17-Jährige eine Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof Essen angesprochen. Sie gab an, dass ihr im ICE 954 (Berlin/Essen) bei Einfahrt in den Bahnhof der Koffer entwendet worden sei. Der Tatverdächtige solle sich noch in der Haupthalle aufhalten, so die Ratingerin.

Die junge Frau habe den Unbekannten noch im Zug angesprochen und diesen aufgefordert, ihr Gepäckstück zurückzugeben. Dieser Aufforderung sei er dann auch nachgekommen, habe jedoch unerkannt die Flucht ergriffen. Der Mann soll zudem in Besitz von zwei weiteren Koffern gewesen sein. Dies habe bei der Ratingerin den Verdacht erhärtet, dass es weitere potenzielle Opfer geben könnte.

In der Haupthalle stoppten die Bundespolizisten einen 35-Jährigen mit zwei Koffern. Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Dieb vorläufig fest und brachten ihn zur Bundespolizeiwache. Die Einsatzkräfte durchsuchten die Koffer, um Hinweise über die Herkunft und die Besitzer zu bekommen. Die rechtmäßigen Besitzerinnen aus Düsseldorf

(82) und Rheinsberg (56) wurden informiert und gebeten, ihr Gepäckstück bei der Wache abzuholen. Die 82-Jährige habe den Verlust erst nach dem Halt im Düsseldorfer Hauptbahnhof festgestellt, hieß es. Und die 56-Jährige bemerkte das Fehlen ihres Koffers nach dem Stopp in Essen und erstattete Anzeige bei der Bundespolizei in Duisburg.