Ratingen Eine Krise, drei Wirte, drei Blickwinkel

Christian Pannes formuliert ohne Umschweife: „Ich habe Angst vor dem kommenden Jahr.“ Schränkt aber dann doch ein wenig ein: „Zumindest ist die Lage besorgniserregend“, sagt der Chef von 35 Angestellten im Bürgerhaus am Markt. Das gilt nicht erst seit der Ankündigung aus Berlin, den Mehrwertsteuersatz auf im Restaurant verzehrte Speisen wieder von sieben auf 19 Prozent zu erhöhen. Rückblickend auf drei Coronajahre hat sich bei dem Gastronomen eine Menge Frust angestaut. Denn Steuern sind nur ein Aspekt, Mindestlohn und explodierende Energiekosten zwei weitere. „Und es war ja nicht so, dass wir alle Kostensteigerungen an die Gäste hätten weiterreichen können. Und wir reden hier über einen Anstieg von 40 bis 50 Prozent in drei Jahren.“