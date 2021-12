Falsche Impfpässe im Kreis Mettmann : Strengere Regeln – mehr Fälschungen

Kreis Mettmann Seit Samstag gilt im Einzelhandel (außer in Geschäften für den täglichen Bedarfs) die 2G-Regel. Der Impfnachweis oder ein Genesenenzertifikat sind also ständiger Begleiter beim Einkaufsbummel. Einige Einzelhändler sind jedoch unsicher.

Mal eben in der Stadt etwas erledigen – das ist seit ein paar Tagen passé. An der Ladentür ist erst einmal Schluss. Geschäftsinhaber sind verpflichtet zu kontrollieren, ob ihre Kunden gegen Covid-19 geimpft sind oder eine Infektion überstanden haben. Das läuft nicht immer unfallfrei.

Nur zögerlich nimmt eine Geschäftsinhaberin den gelben Impfpass entgegen, der ihr bereitwillig gereicht wird: „Haben Sie keinen QR-Code? Ich habe so viel über Fälschungen der Impfpässe gehört, ich kann nicht unterscheiden, ob diese echt sind oder nicht.“ Nach einigem Hin und Her darf die Kundin schließlich das Geschäft betreten.

Nutzen Doch nicht nur der Aussteller, auch der Nutzer macht sich strafbar. Das Vorzeigen eines falschen Impfpasses, um so Zutritt zum Arbeitsplatz, zum Weihnachtsmarkt oder in ein Ladengeschäft zu bekommen, gilt als Täuschung und wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe geahndet.

Ausstellen Das unbefugte Ausstellen von Gesundheitszeugnissen wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe sanktioniert. In besonders schweren Fällen, etwa als Mitglied einer Bande, drohen Freiheitsstrafen von drei Monaten bis zu fünf Jahren. Das gilt auch für den Eintrag einer Impfung in ein Blanko-Zertifikat.

Offenbar kein unberechtigter Einwand. Erst am Dienstag veröffentlichte das Landeskriminalamt einige Zahlen: Seit April erfassten Polizeidienststellen in Nordrhein-Westfalen rund 1300 Fälschungsdelikte im Zusammenhang mit Impfnachweisen. Mit dem Inkrafttreten einer Änderung im Strafgesetzbuch am 24. November werden Dokumente wie Impf- und Testnachweise sowie die Genesenendokumentation unter strafrechtlichen Schutz gestellt. Am häufigsten fallen Betrüger auf, wenn sie sich mit einem gefälschten Impfpass in Apotheken ein digitales Impfzertifikat (QR-Code) abholen wollen.