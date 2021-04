Ratingen : Geflüchtete in Finanznot: Caritas-Vortrag für Helfer

Geflüchtete geraten immer häufiger in Geldnot. Foto: dpa/Jens Kalaene

Kreis Mettmann Die Caritas-Flüchtlingshilfe und die Aktion Neue Nachbarn im Erzbistum Köln veranstalten am Mittwoch, 5. Mai, ihren nächsten offenen Themenabend in der Flüchtlingsarbeit. Im Fokus steht das Thema „Geflüchtete in finanziellen Schwierigkeiten“.

Im Feld der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe treten immer wieder finanzielle Schwierigkeiten in den Vordergrund. Was können Ehrenamtliche hier konkret tun? Welche Hilfestellungen können Sie geben? Gibt es flüchtlingsspezifische Aspekte in der Thematik? Wann ist die Vermittlung an eine Schuldnerberatung sinnvoll und notwendig? Was kann eine Schuldnerberatung für die Klienten tun? Wie kann eine Zusammenarbeit aussehen?

Ulrike Fröschke, Schuldnerberaterin des Caritasverbandes und Reinhold Keppeler, langjähriger Schuldnerberater, werden diese Aspekte beleuchten und im anschließenden Gespräch auf die Fragen und Themen der Teilnehmenden eingehen.

Der Abend richtet sich an Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe und Integrationsarbeit und an Interessierte. Der Themenabend wird mit Mitteln des Förderprogramms Komm an des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Online Veranstaltung findet über die Plattform MS Teams am Mittwoch, 5. Mai, von 18 bis 20 Uhr statt. Fragen zur Veranstaltung beantwortet Ursula Hacket, Ehrenamtskoordinatorin in der Flüchtlingshilfe, unter Telefon 0172/1801661 oder per E-Mail.