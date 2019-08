Heiligenhaus : Doppelspitze stand für den Neuanfang

Das Foto aus den Beständen des Stadtarchivs zeigt August Overhamm (l.) und Carl Fuhr (Mitte). Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Die schwere Aufgabe: Carl Fuhr und August Overhamm sollten die soziale Ordnung neu organisieren.

Am 17. April 1945, um 5 Uhr früh rückten amerikanische Truppen in Heiligenhaus ein, um es zu besetzen. Die Bevölkerung war ebenso überrascht wie entsetzt. Was soll jetzt werden?

Zu den ersten Maßnahmen der Besetzer gehörten Durchsuchungen aller Wohnungen nach Waffen, Kriegsmaterial und Wehrmachtsangehörigen; alle Industrie- und Handelsbetriebe blieben an dem Tag geschlossen. Bürgermeister Hans Wernicke und der Ortsgruppenleiter hatten die Stadt am Tage zuvor fluchtartig verlassen und der bisherige Oberinspektor August Overhamm wird einen Tag später von Landrat Dombois im Einvernehmen mit der amerikanischen Militärregierung zum Bürgermeister seiner Heimatgemeinde ernannt, um die Verwaltungsarbeit nach festen Grundsätzen wieder aufzunehmen.

INFO Lebensmittel waren rationiert Versorgungsliste für einen Normalverbraucher im Jahr 1947 für vier Wochen: 21,5 Pfund Brot, ein Viertel Pfund Kaffee-Ersatz, ein halbes Pfund Fett, ein Pfund Zucker, 20 Pfund Kartoffeln, zwei Pfund Fleisch. 12.000 Menschen leben zu dieser Zeit in der Stadt.

„Es galt, nicht etwa das bisherige System fortzuführen, denn es war alles zerschlagen, sondern neu aufzubauen!“ Am 15. September 1946 dann nach 13 Jahren, in denen Parteifunktionäre die Stadtverwaltung führen, wieder die ersten Gemeinderatswahlen, bei der Carl Fuhr zum Bürgermeister gewählt wird. „Damit war das Mitbestimmungsrecht der Bevölkerung und die Verwaltung nach demokratischen Grundsätzen sichergestellt“, heißt es in der Festschrift zum 50-jährigen Jubiläum der Selbstständigkeit der Gemeinde Heiligenhaus. Sie erscheint in einer Zeit des Aufbruchs.

Gerade erst hatte die Herrschaft der Nationalsozialisten, die in Heiligenhaus schnell ihre Jünger gefunden hatten, wie auch ihr Krieg ein Ende gefunden und die Stadt im Niederbergischen sah großen Herausforderungen entgegen, als sie die Stadtrechte verliehen bekam. „Auch wir im fast unzerstörten Heiligenhaus müssen die Folgen des totalen Zusammenbruchs eines vom Wahn ergriffenen Systems auskosten. Und es wird jahrelanger härtester Arbeit bedürfen, bevor wir zu einigermaßen lebenswerten Grundlagen unseres irdischen Daseins gelangen können“, schrieben damals Bürgermeister Carl Fuhr und Stadtdirektor August Overhamm. Durch Bombenabwürfe und Artilleriebeschuss waren 21 Tote und 60 Verletzte in der Zivilbevölkerung zu beklagen. Dabei war die niederbergische Gemeinde im Vergleich zu den Zerstörungen der Großstädte, von Bombenangriffen nicht so schwer getroffen worden. Trotzdem: