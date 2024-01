Kriminalität in Ratingen Gewinn vorgetäuscht: Ratinger um Geld betrogen

(kle) Ein 69-jähriger Ratinger ist durch falsche Gewinnversprechen am Telefon um einen mittleren vierstelligen Betrag betrogen worden. Die Polizei ermittelt und möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um eindringlich vor der Betrugsmasche zu warnen. Das war geschehen: Am 28. Januar erhielt ein 69-jähriger Ratinger einen Anruf eines vermeintlichen Mitarbeiters einer Lotterie. Der Mann gab vor, dass der Ratinger bei einem Gewinnspiel 87.000 Euro gewonnen habe. Vor der Auszahlung sei es jedoch notwendig, dass er die Gebühren für Versicherung, Transport und Notar übernehme. Dies müsse in Form von Wunschgutscheinen erfolgen. Der Aufforderung kam der Ratinger nach und teilte dem Täter Codes für Gutscheine in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrags mit.