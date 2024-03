Ratinger Entscheidung So sieht der Wandel der Wallstraße in Ratingen aus

Was wird aus der Wallstraße? Diese zentrale Frage ist nun wieder aufgetaucht nach Jahren des Verharrens. Denn der Beschluss, diese wichtige Verbindungsroute im Herzen der Stadt umzugestalten, ist schon ein paar Jährchen her. Doch dann kam der Bau der Wallhöfe dazwischen. Und es wird noch einige Zeit dauern, bis die neue Tiefgarage und der Wallpark fertiggestellt sein werden. Bis dahin wird man die Wallstraße nicht anpacken. Doch planungstechnisch drängt die Zeit, denn Fördermittel in nicht unerheblichem Maße (rund 1,4 Millionen Euro) hängen davon ab, wie zielstrebig Verwaltung und Politik agieren. Bis zum 30. September muss alles durchgeplant sein, handelt es sich doch um den Stichtag für den zu stellenden Antrag auf öffentliche Geldmittel. Am morgigen Dienstag tagen ab 17 Uhr die Mitglieder des Bezirksausschusses Mitte und des Ausschusses für Stadtentwicklung und Nachhaltigkeit (Ratssaal, Rathaus). Die RP fasst die wichtigsten Aspekte zusammen?