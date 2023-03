Mehr Sicherheit in Ratingen Videokameras gegen Angsträume

Ratingen · Die Fraktionen von CDU, Bürger Union und FDP wollen für mehr Sicherheit in Unterführungen sorgen, so am Bahnhof Ost. Als positives Beispiel nennt man den Düsseldorfer Platz, der videoüberwacht ist. Nun gibt es dazu den Antrag.

07.03.2023, 11:50 Uhr

Diese Unterführung im Bahnhof Ost ist vor allem zu vorgerückter Stunde ein Angstraum. Foto: Achim Blazy (abz)

Es kommt nicht allzu häufig vor, dass die Fraktionen von CDU, Bürger Union (BU) und FDP einen gemeinsamen Antrag stellen. Doch in diesem Fall zeichnet sich ein breites Bündnis ab, das Angsträume im Stadtgebiet eindämmen und im Idealfall beseitigen will. Wir stellen den Antrag im Einzelnen vor.