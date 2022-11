Ratinger Kulturleben : Kultur: Stadt beteiligt sich an Aktionstag

Der Kornsturm gehört zu den Ratinger Wehrtürmen. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Museum Ratingen ist dabei. Das Kulturleben in seiner ganzen Vielfalt rückt in den Blickpunkt. Der Aktionstag soll die Bedeutung des Kulturlebens in seiner ganzen Vielfalt ins Bewusstsein rufen.

(RP/kle) Unter dem Motto „Kultur gibt!“ wird am Samstag, 19. November, mit einem deutschlandweiten Aktionstag für ein vitales Kulturleben in unserem Land geworben. Zahlreiche Kulturschaffende und Institutionen aus 27 Städten der Bundesrepublik sind dem Aufruf der Initiative für die Kultur in Deutschland gefolgt und setzen gemeinsam ein Zeichen.

Der Aktionstag soll die Bedeutung des Kulturlebens in seiner ganzen Vielfalt ins Bewusstsein rufen und tritt für eine solide öffentliche Finanzierung und bessere infrastrukturelle Rahmenbedingungen des Kulturlebens ein. Weitere Informationen zum Aktionstag sind auf www.kulturgibt.de erhältlich.

Das Museum Ratingen, Grabenstraße 21, lädt aus diesem Anlass für den 19. November zu zwei Familienführungen durch die Ratinger Altstadt unter dem Titel „Auf den Spuren des Mittelalters“ ein. Die erste Führung findet von 11.30 bis 13 Uhr statt, die zweite von 14 bis 15.30 Uhr. Treffpunkt ist das Museum Ratingen. Nach einem Blick auf das große Panoramafoto der heutigen Stadt im Museum geht es entlang der mittelalterlichen Stadtmauer durch Ratingen. Familien mit Kindern jeden Alters sind eingeladen, historische Gebäude, Wehranlagen und Türme zu entdecken.