Einsatz in Ratingen Kellerbrand: Feuerwehr Ratingen rettet zwei Personen

(kle) Einsatz für die Feuerwehr, die am späten Donnerstagabend gegen 22.15 Uhr zu einem Brand an die Rehhecke alarmiert wurde. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, war in einem frei stehenden Haus eine Rauchentwicklung erkennbar, die aus dem Keller kam. Einer der Bewohner hatte das Gebäude bereits verlassen, zwei weitere befanden sich aber noch im ersten Obergeschoss.