Wirtschaft in Heiligenhaus Der Hoffnungsträger und die Fragezeichen

Der Weckruf war eigentlich nicht zu überhören. „Mehr Dampf“ in Sachen Innovationspark forderte Volker Ebel, Fraktionschef der Liberalen im Rat Ende vergangenen Jahres. Da sich an Haushaltsreden keine Aussprache anschließt, steht diese nun wohl für den Jahresbeginn an. Immerhin geht es um eines der langfristig ambitioniertesten Wirtschaftsprojekte der Stadt. Um Arbeitsplätze und Strategie.