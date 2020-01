Der erste Anschluss : Wie die Eisenbahn nach Heiligenhaus kam

Die Wagonbrücke auf dem Panoramaradweg erinnert an die ehemalige Bahnstrecke. Foto: Blazy, Achim (abz)

Die Heiligenhauser träumen von einem Anschluss an den Schienenverkehr. Nicht zum ersten Mal.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ende vergangenen Jahres diskutierten die Heiligenhauser über eine Anbindung an den Schienenverkehr – und das nicht zum ersten Mal: Denn als 1888 die erste Eisenbahn aus Vohwinkel nach Velbert rollte, wünschte sich auch Heiligenhaus – das erst 1897 unabhängig werden sollte – endlich Schienen in seinen Gemeindegrenzen.

Die Velberter Stichbahnlinie sollte erweitert werden, doch in Velbert fürchtete man die Konkurrenz durch die Heiligenhauser Schloss- und Beschlägefirmen und man versagte für diesen ersten Vorstoß auf eine Staatsbahn in Heiligenhaus notwendige Zustimmungen. Eine nicht normalspurige Kleinbahn, „Der Feurige Elias“, jedoch war den Anforderungen der wachsenden Heiligenhauser Industrie nicht mehr gewachsen und Gleise in Richtung Ruhr sahen beide Städte als einen wichtigen wirtschaftlichen Faktor. Schwierige Terrainverhältnisse erschwerten jedoch die Planungen und zahlreiche mögliche Trassen wurden diskutiert. Letzten Endes kristallisierte sich eine Verbindung von Velbert über Heiligenhaus nach Kettwig heraus.

Info Linie fuhr von Vohwinkel bis Kettwig Die Stationen der Linie: Vohwinkel, Dornap, Aprath, Wülfrath, Tönisheide, Velbert Hauptbahnhof, Velbert-West, Heiligenhaus, Isenbügel, Kettwig. Die Strecke auf Heiligenhauser Gebiet entspricht dem heutigen Panoramaradweg. Der Panoramaradweg führt von Kettwig über Heiligenhaus, Velbert, Wülfrath, Wuppertal nach Haan.

Verhandlungen dazu nahmen die Heiligenhauser schon im Jahre 1898 auf, sie sollten erst 1912 zum Abschluss kommen. „Selbst in allerletzter Stunde versuchten zwar noch Velberter Grüppchen, Hindernisse zu schaffen, der Landtag jedoch ging über diese Einwände hinweg“, hieß es dazu in der Festschrift, die anlässlich der Fertigstellung der 16 Kilometer langen Route veröffentlicht wurde. Kalkuliert war für die Linie eine Summe von 7.705.000 Mark. Dazu kamen noch einmal 2.007.000 Mark Grunderwerbskosten, von denen Heiligenhaus drei Viertel aufbringen musste. Geplante Bauzeit: Zweieinhalb Jahre.

„Die Freude darüber war in Heiligenhaus unendlich groß. Sie drückte sich in festlichen Veranstaltungen aus“, heißt es in der Festschrift. Die Firma Polansky & Zöllner mit Sitz in Driesen (heute Polen) erhielt die Bauaufträge für Bau und Maurerarbeiten. Der erste Spatenstich erfolgte am 23. Juli 1913 bei den Arbeiten für die Talbrücke über der Velberter Kirchhofstraße. Insgesamt sahen die Pläne einen Abtrag von 1.050.000 Kubikmeter Erd- und Felsmassen, 31 Talbrücken sowie Unter- und Überführungen, Stützmauern und Durchlässe vor.

Mit dem Ausbruch des Krieges und einem anschließenden Desinteresse an der Fertigstellung der Neubaulinie durch die Reichsbahnverwaltung kamen die Arbeiten erst ins Stocken, dann zum Stillstand. Der Anschluss an das Eisenbahnnetz wurde zur Existenzfrage der Stadt Heiligenhaus, denn ohne ihn wäre an ein „Emporkommen, an ein Aufblühen des Wirtschaftslebens nicht zu denken gewesen.“ Bürgermeister Ludwig Scheiper gewann Mitstreiter für sein Anliegen des Weiterbaus, gemeinsam auch mit den Velbertern reichte er einen Initiativantrag beim Reichstag ein, der am 12. Mai 1922 die Vollendung der Strecke beschloss: Das Reichsverkehrsministerium nahm die Arbeiten, auch in Zeiten der voranschreitenden Geldentwertung wieder auf.

Zumindest die Teilstrecke Heiligenhaus-Velbert konnte weitestgehend für den Güterverkehr nutzbar gemacht werden, wie auch das Heiligenhauser Stationsgebäude. Doch die Ruhrbesetzung 1923 sorgte für einen weiteren schweren Schlag der Bautätigkeit: Es fehlte das Material. Als der Bau anschließend weitergehen konnte, sollte Heiligenhaus ein Drittel der Baukosten von 1,8 Millionen Reichsmark übernehmen. Während Kettwig und die Kreisverwaltung den Heiligenhausern bei der Finanzierung des eigenen Anteils zur Seite stehen, fordert Velbert für die finanzielle Unterstützung von Heiligenhaus Gebietsabtrennungen ein, zu denen man sich dort aber nicht durchringen kann.

Am ehemaligen Bahnhof Heiligenhaus sind noch ein paar Gleise übrig geblieben. Die sind inzwischen überwuchert. Foto: Blazy, Achim (abz)