Initiative für Tiefenbroich : Verkehrsinseln: Tiefenbroich soll bald grüner werden

Tiefenbroich Bezirksausschuss stimmt für Antrag der Grünen.

(RP) Der Bezirksausschuss Tiefenbroich hat einstimmig den Prüfantrag der Grünen beschlossen, auf Verkehrsinseln und Randstreifen in Tiefenbroich insektenfreundliche, klimaangepasste und winterharte Stauden anzupflanzen. „Grünflächen verschönern das Stadtbild, verbessern das Stadtklima und erhöhen so die Lebensqualität“, meint Isabella Kappner, Ratsfrau und Mitglied im Bezirksausschuss. „Selbst kleine Flächen wie Grünstreifen und bepflanzte Verkehrsinseln tragen dazu bei, Staub zu filtern und die Luft zu reinigen. Außerdem bietet die Bepflanzung Lebensraum für Tiere und verbessert die Wasseraufnahme des Bodens.“

Michaela Maurer, Leiterin des Amts für Kommunale Dienste, meinte, dass die Verwaltung ein offenes Ohr für diese Art von Projekten habe. Bei der Bepflanzung wäre darauf zu achten, blühende Pflanzen auf den Seitenstreifen zu belassen, um so die Insekten vor dem Straßenverkehr zu schützen. Verkehrsinseln in der Mitte der Straßen könnten mit klimaangepassten Stauden bepflanzt werden.

„Es wird Zeit, dass auch unser bisher etwas übersehener Stadtteil Tiefenbroich attraktiver und grüner wird,“ so Sascha Grögor, Wahl-Tiefenbroicher und sachkundiger Bürger. „Gerade an den Ortseingangsknoten wie Kaiserswerther Straße, Am Roten Kreuz, Daniel-Goldbach-Straße und Sohlstättenstraße gibt es viele Flächen, die durch eine Bepflanzung profitieren können. Mehr Grün im Ort wird Temperaturschwankungen mildern und in heißen Sommern, die voraussichtlich immer häufiger auftreten, eine Überhitzung reduzieren.“ Die Stadt soll eine Kostenschätzung vorlegen, dann könnte ein Pilotprojekt folgen.