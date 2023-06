Lernen in Ratingen Hilfe für Allianz Bildung & Lernen

75 Musikstudierende in Uniform gaben mit dem großen sinfonischen Blasorchester ein fulminates, grandioses Konzert unter der Leitung von zwei Dirigentinnen. Zu spüren war die Leidenschaft, mit der die jungen Frauen und Männer, alle Studierende an der Robert-Schumann-Hochschule, ihren Instrumenten bekannte und weniger bekannte Melodien entlockten, die zu einem harmonischen Ganzen verschmolzen. Die Spende in Höhe von 1.140 Euro, die Brigadegeneral Dieter Meyerhoff, Kommandeur Landeskommando NW, dem Vorstand der Allianz Bildung & Lernen übergab, ermöglicht die Umsetzung der Programme Lesementoring, Bildungspatenschaften und JOBfit. Mit diesen Programmen bietet die ABL Kindern und Jugendlichen von der Grundschule bis in die Ausbildung ehrenamtliche Unterstützung auf dem Bildungsweg.