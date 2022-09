Kreis Mettmann : Wer füllt die meisten Flaschen mit Kippen?

Zigarettenkippen werden oft achtlos weggeworfen und verursachen ein Umweltproblem. Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Kreis Mettmann Die junge Caritas im Kreis Mettmann startet kreisweit den Wettbewerb „#fillthebottle“. Damit möchte man ein Zeichen gegen diese Art von Umweltverschmutzung setzen.

(-dts) Es geht um Hinterlassenschaften, die so bedenklich sind wie unerwünscht: Zu einem speziellen Wettbewerb ruft die „youngcaritas im Kreis Mettmann“ bis zum 25. September auf – zur „#fillthebottlechallenge“. Dabei geht es darum, dass junge Menschen weggeworfene Zigarettenstummel in Flaschen sammeln, Straßen und Spielplätze damit säubern und der Umwelt helfen. Fillthebottlechallenges werden seit 2019 weltweit durchgeführt und sollen u.a. auf die Problematik der Umweltverschmutzung durch unachtsam weggeworfene Kippenstummel aufmerksam machen.

Beinahe an jedem Ort des Planeten findet man mittlerweile herumliegende Zigarettenstummel. Was für viele eine Kleinigkeit ist, vervielfacht sich nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Ganzen auf 4,5 Billionen (4.500.000.000.000) jährlich weggeworfener Kippen weltweit.

Zigarettenstummel sind problematisch, denn sie enthalten laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) zahlreiche verschiedene Chemikalien. Viele davon sind giftig für die Umwelt (zum Beispiel Blei, Arsen, Nikotin etc.) und gelangen bei Regen ins Grundwasser. Außerdem benötigt ein Zigarettenfilter bis zu 15 Jahre, bis er sich zersetzt hat (im Salzwasser sogar bis zu 400 Jahre). Ein weiteres Problem ist, dass Tiere die Stummel mit Nahrung verwechseln können und es so zu ernsthaften Gesundheitsproblemen kommen kann.

Das Team von youngcaritas freut sich darauf, sich zusammen mit vielen Schulklassen, Jugendgruppen, Kindern, Jugendlichen, Familien und Erwachsenen an der Fillthebottlechallenge zu beteiligen und so einen Beitrag zum Umweltschutz in unserer Umgebung zu leisten!

Und so geht‘s:

1. Im Aktionszeitraum alleine oder gemeinsam mit Freunden oder Familie Zigarettenstummel aufsammeln (am besten mit Handschuhen oder einer Greifzange).

2. Die Zigarettenstummel in einer Flasche oder einem anderen Gefäß sammeln.

3. Ein Foto von den gesammelten Zigarettenstummeln machen; die Zigarettenstummel danach im Hausmüll entsorgen.

4. Eine Nachricht mit dem Bild der gesammelten Zigarettenstummel schicken an: britta.franke@caritas-mettmann.de oder auf Instagram an: @caritas_im_kreis_mettmann.

5. Mit etwas Glück bei der anschließenden Verlosung etwas gewinnen - zum Beispiel 50 € für die Gruppen- oder Klassenkasse oder einen 15-Euro-Eisgutschein.