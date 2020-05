Projekt : Ideen für die Welt von Morgen gesucht

Ratingen Der Einsendeschluss für den Ratinger Zukunftswettbewerb verlängert sich jetzt bis zum 31. Mai. Das Thema des Wettbewerbs – Zukunftskunst – wird durch die CoronaKrise aktueller denn je.

(RP/kle) „Zeig uns deine Vision für die Welt von Morgen!“ Mit diesem Aufruf startete am 15. Februar der Zukunftskunst-Wettbewerb #kunstforfuture ins Ratinger Jugendkulturjahr. Es kam die große Krise dazwischen: Das Coronavirus legte weltweit das öffentliche Leben lahm und stellte auch die drei Veranstalter des Wettbewerbs, den Verein Ratingen.nachhaltig e.V., den Leo Club Ratingen und das LVR-Industriemuseum Textilfabrik Cromford, vor ganz neue Herausforderungen.

„Ursprünglich war die Ausstellungseröffnung in Cromford auf Mitte Mai terminiert“, erzählt Natalie Linda vom LVR-Industriemuseum, „da Großveranstaltungen nach den aktuellen Prognosen der Bundesregierung frühestens im Herbst wieder stattfinden können, mussten wir die Ausstellung leider erst mal auf unbestimmte Zeit verschieben. Stattfinden wird sie aber auf jeden Fall, und wir hoffen, spätestens nach den Sommerferien konkret weiter planen zu können.“

„Diese Zwangspause hat jedoch auch etwas Gutes“, ergänzt Maike Wilhelm von den Ratinger Leos, „durch den späteren Start der Ausstellung verlängert sich jetzt auch der Einsendeschluss bis zum 31. Mai 2020. Alle jungen Menschen, die am Wettbewerb teilnehmen möchten, haben also einen Monat mehr Zeit gewonnen, um an ihren Kunstwerken jeglicher Art zu arbeiten.“