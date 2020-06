Westnetz überprüft Stromleitungen : Hubschrauber überfliegen Stromleitungen

Westnetz: Experten untersuchen das rund 350 Kilometer lange Leitungsnetz aus der Luft. In einer Flughöhe zwischen 20 und 70 Metern nehmen die Netzmonteure Georg Klass und Matthias Neumann das rund 350 Kilometer lange Leitungsnetz unter die Lupe.

() Möglicherweise fliegt in den kommenden Tagen ein blauer Hubschrauber dicht über die Köpfe der Ratinger hinweg. Wenn die Insassen die Umgebung ganz genau unter die Lupe nehmen, haben sie es keineswegs auf flüchtige Straftäter oder Umweltsünder abgesehen – sie kontrollieren vielmehr die Hochspannungsleitungen auf Schäden.

In einer Flughöhe zwischen 20 und 70 Metern nehmen die Netzmonteure Georg Klass und Matthias Neumann das rund 350 Kilometer lange Leitungsnetz unter die Lupe. Die beiden sind Experten für Freileitungen und erkennen sofort mögliche Fehler an Leiterseilen, Masten oder Isolatoren. „Eine sehr anstrengende Aufgabe“, berichtet Judith Meuter, Pressesprecherin der Firma Westnetz. Nur besonders geschulten Mitarbeitern mit langjähriger Erfahrung entgeht nicht der kleinste Makel. „Ein Flug dauert zwei bis drei Stunden“, erklärt Judith Meuter. Danach brauchen die Männer eine Pause, bevor es zum zweiten Mal in die Luft geht.