Kultur in Ratingen : Kabarettisten machen unter neuem Dach weiter

Kultur in Ratingen

Ratingen Wenn am 20. November nach dem letzten Auftritt der Westhäkchen der Vorhang fällt, ist damit nicht das Ende der Kabarettgruppe besiegelt. Die Truppe macht unter dem Dach der Volkssolidarität weiter.

() Heiner van Schwamen, Gründer und Leiter der Gruppe, hatte auf Wunsch des Ensembles und in enger Abstimmung mit der Gruppe nach Möglichkeiten gesucht, wie man auch außerhalb von Schule weiter zusammenarbeiten kann.

Und da ist jetzt ein Weg gefunden worden, wie in einem Gespräch mit der Rheinischen Post bereits angekündigt wurde. „Wir machen innerhalb der Volkssolidarität Ratingen weiter“, so van Schwamen, und zwar unter einem neuen Namen. Der Name Westhäkchen sei nach dem 20. November Geschichte.