Politik : Westflügel: Rat kann erst im März tagen

Das Stadtparlament muss auch bei der Sitzung im Februar auf das Freizeithaus West ausweichen.

Für den Rat, also das Stadtparlament, sollten im Februar endlich neue Zeiten anbrechen. Der Umzug in die Stadtmitte stand bevor. Jochen Kral, der Technische Beigeordnete, betonte auf RP-Anfrage: „Bei der Nutzung des Westflügels gehe ich davon aus, dass als nächstes die Konferenzräume und der Ratssaal in Betrieb genommen werden. Terminlich erwarte ich dies im Monat Februar.“ Wenig später musste der Dezernent den Zeitplan noch einmal nachjustieren. „Es fehlt unter anderem noch die Technik. Ich gehe aktuell davon aus, dass der Rat im März im Westtrakt tagen kann“, sagte Kral im RP-Gespräch.