Kommentar : Eine Frage des Geldes

Vor einigen Jahren noch hätte man das ganze Westbahnprojekt als bloße Utopie abgetan. Doch Spötter und Pessimisten sind verstummt, und sie winken nicht mehr gelangweilt ab.

Die Reaktivierung der Weststrecke nimmt konkrete Formen an. Und jetzt kommt ein Schritt, der für das Projekt von entscheidender Bedeutung ist. Es geht sozusagen um die Weichenstellung: Die aus der Machbarkeitsstudie gewonnenen Erkenntnisse müssen in einen konkreten Kostenplan einfließen. Am Ende steht die zentrale Frage: Lohnen die hohen finanziellen Aufwendungen für ein riesiges Verkehrsprojekt, das noch in ferner Zukunft liegt?