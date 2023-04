Denksport im Aufwind Schach in Lintorf – familiär und für alle

Kommt es wirklich vor, dass Weltklasse-Schachspieler in einer Turnierpartie einen Elfmeter verschießen? Ganz am Rand geht es wöchentlich beim Schachtraining in Lintorf auch um solche Fragen. Verblüffende Antwort: Ja. Um das herauszufinden, braucht der gewöhnliche Schachspieler aber entweder eigene Computer-Kapazitäten, Internet-Schachplattformen oder kluge Kommentatoren, wie sie in Zeiten der gerade laufenden Schach-Weltmeisterschaft stark gefragt sind.