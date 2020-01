Literatur : Wer ist der beste Ratinger Vorleser?

Gesucht wird der Stadtsieger. Zuhörer sind im Medienzentrum willkommen.

(RP) Wer kann am besten vorlesen? Am Freitag, 7. Februar, startet um 15 Uhr im Lesecafé des Medienzentrums, Peter-Brüning-Platz 3, der Stadtentscheid des diesjährigen Lesewettbewerbs der Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen. Die bundesweit größte Leseförderung wird vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels bereits zum 61. Mal durchgeführt. Interessierte Zuhörer sind herzlich willkommen.

Die weiterführenden Schulen haben in den letzten Wochen um die Wette gelesen und die Schulsieger ermittelt. Nun treten am 7. Februar sieben Ratinger Schulen gegeneinander an, um den diesjährigen Stadtsieger zu küren. Die Mädchen und Jungen haben die Aufgabe, jeweils drei Minuten aus einem ihnen bekannten, selbst mitgebrachten Buch zu lesen und zwei Minuten aus einem fremden Text.