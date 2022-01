Helios Klinikum Niederberg : Wenn Schmerzmittel nicht mehr helfen

Heiligenhaus/Niederberg Clusterkopfschmerzen können das Leben der Patienten deutlich einschränken. Eine Betroffene berichtet über ihre erfolgreiche Behandlung im Helios Klinikum Niederberg. Sie ist jetzt schmerzfrei.

Clusterkopfschmerzen treten anfallsartig und oftmals episodisch mit jahreszeitlicher Betonung im Frühjahr und Herbst auf. Die Anfälle selber beginnen meist nachts oder in den frühen Morgenstunden mit typischerweise schnellem Beginn, einer Dauer von 30 bis 180 Minuten und abruptem Ende. So ging es auch Frau Meyer, die seit vergangenem Frühjahr erneut dauerhaft an Kopfschmerzattacken litt. Bereits in der Vergangenheit waren solche Episoden bei ihr aufgetreten. „Es war als würde mir jemand permanent eine laufende Bohrmaschine an den Kopf halten“, so beschreibt die Patientin ihren Schmerz.