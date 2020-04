Imker im Kreis informieren : Schwarmbildung: Wenn es zu eng wird in der Bienenwohnung

Bienenschwärme sammeln sich gerne an Ästen. Foto: RP/Imkerverein Ratingen

(RP) Trotz des Coronavirus können sich die Imker voll und ganz der Pflege ihrer Bienen widmen. „Die Bestäubungsleistung durch die Bienen und die darauf beruhende Produktion pflanzlicher Nahrungsmittel und die Produktion des Nahrungsmittels Honig muss möglichst ohne Einschränkung gewährleistet bleiben“, so Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner in einem Brief an dem Präsidenten des Deutschen Imkerbundes, Torsten Ellmann.

Gerade der Kreis Mettmann ist seinen leuchtend gelben Rapsfeldern in jeden Frühling für die Wanderimker interessant. Schon vor Corona hatten die Bienenzüchter und Veterinärämter die Seuchengefahr fest im Blick: Um eine Verbreitung der Amerikanischen Faulbrut zu verhindern, dürfen nur zuvor gesteste Bienenvölker in den Kreis gebracht werden. Die rund 370 Imker zwischen Rhein und Deilbach haben sich bereits in den vergangenen Wochen und Monaten auf das große Blühen, das jetzt begonnen hat, vorbereitet.

Da wurden Bienenkästen gereinigt und neu gestrichen, dazu wurden Mittelwände vorbereitet. Das sind dünne Wachsplatten mit Wabenmuster, die von feinen Drähten in einem Rahmen gehalten werden. Mit dem Wachs, dass die Baubienen aus speziellen Drüsen „ausschwitzen“, werden die Waben rasch ausgezogen. In die Zellen legt die Königin ein Ei, das von Ammenbienen drei Tage lang mit Futtersaft versorgt wird, danach gibt es Blütenstaub und Honig. Zum Ende des Larvenstadiums bedecken die Ammen die Kinderstube mit einem luftdurchlässigen Wachsdeckel, der nach neun Tagen von den fertigen Bienen zernagt wird. Ein Vorgang, der in diesen Tagen hundertfach in den Bienenwohungen geschieht.