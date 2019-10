Gesundheit : Wenn ein Riss durch die Bauchwand geht

Marien-Krankenhaus lädt zur Infoveranstaltung zum „Tag der Hernie“ ein. Ärzte und Betroffene berichten.

(RP) Der jährliche Aktionstag „Tag der Hernie“ findet anlässlich des Todestages des Künstlers Henri Matisse am 3. November statt. Henri Matisse litt zwölf Jahre an Schmerzen und Bettlägerigkeit wegen eines großen Narbenbruches nach einem erfolgreich operierten Dickdarm-Krebs. Aus diesem Anlass initiiert die Hernien-Selbsthilfe Deutschland e. V. jedes Jahr an diesem Tag Aktivitäten zum Thema „Hernien“ an verschiedenen Orten in Deutschland. Das St. Marien Krankenhaus an der Werdener Straße in Ratingen beteiligt sich ebenfalls. Nur dieses Jahr werden die Veranstaltungen auf den 2. November vorverlegt, da der 3. November auf einen Sonntag fällt.