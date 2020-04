St. Peter und Paul : Wenn die Glocken zu Ostern schweigen

Hans Müskens kennt die interessante Geschichte der besonderen Klangkörper von St. Peter und Paul ganz genau.

Kirche in Mönchengladbach : Kirche und Ostern in Zeiten von Corona

Glocken waren wegen ihrer Bronze kriegswichtiges Material und wurden während des Ersten und Zweiten Weltkrieges zuerst freiwillig, dann zwangsweise eingezogen, um eingeschmolzen in der Rüstungsindustrie Verwendung zu finden. Von den Sammelplätzen aus gelangten die Glocken zur industriellen Weiterverarbeitung. In Deutschland waren sie Teil der sogenannten Metallspende des deutschen Volkes.

Kindern unserer Zeit und deren Eltern ist übrigens eine Geschichte weitgehend unbekannt, die ihren Großeltern mit großem Erfolg erzählt wurde. Von Gründonnerstag-Abend bis in die Osternacht (von Karsamstag auf Ostersonntag), in der Zeit von Leid, Tod und Auferstehung Christi, schweigen die Glocken – genau wie die Schellen am Altar. Und so es wird auch diesmal sein.