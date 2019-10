Ratingen : Wenn das Herz aus dem Takt gerät

Bei einem Symposium für Patienten geht es heute im Stadtmuseum um Herzrhythmusstörungen.

Herzrhythmusstörungen, vor allem das Vorhofflimmern, können in Verbindung mit bestimmten Grunderkrankungen schwerwiegende Folgen haben. Bei einem Symposium am Mittwoch um 18 Uhr im Museum Ratingen können sich interessierte Bürger näher über Symptome, Diagnostik, Ursachen und Therapiemöglichkeiten informieren. Die RP hat im Vorfeld mit einem der Referenten, Dr. Markus Freistühler, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin amSankt Marien-Krankenhaus Ratingen, über diese Volkskrankheit gesprochen.

Freistühler Das kann man pauschal nicht sagen. Wer grundsätzlich ein gesundes Herz hat, hat nichts zu befürchten. Allerdings kann das Vorhofflimmern in Verbindung mit Bluthochdruck das Risiko eines Schlaganfalls enorm erhöhen. Neben dem Blutdruck gibt es viele andere mögliche Ursachen für Vorhofflimmern. Wichtig ist, dass eine koronare Herzerkrankung, also eine Verengung der Herzkranzgefäße, ausgeschlossen wird .Dabei ist das Problem, dass viele gar nicht wissen, dass sie davon betroffen sind, denn sie haben nicht immer entsprechende Beschwerden.

Freistühler Wenn keine Grunderkrankung vorliegt, bedarf es in der Regel keiner großartigen Behandlung. Hört das Vorhofflimmern nicht auf, so kann es mit einem Stromstoß z.B. im Sankt Marien-Krankenhaus Ratingen beendet werden. Außerdem erklären am Mittwoch Experten aus Essen, wie man mit dem Herzkatheter Vorhofflimmern auf Dauer beseitigen und in besonderen Fällen durch ein Schwämmchen das Schlaganfallrisiko senken kann. Die medikamentöse Behandlung umfasst Medikamente, die Vorhoffflimmern unterbinden sollen und solche, die das Schlaganfallrisiko senken. Am meisten Respekt haben die Patienten vor den blutverdünnenden Medikamenten, die für die Schlaganfallprophylaxe eingesetzt werden.