Tafel in Ratingen : Sparkasse unterstützt Tafeln mit einer Spende

Ratingen Bei den Tafeln können Menschen, deren Geld nicht ausreicht, Lebensmittel günstig erwerben. Doch seit Ausbruch der Corona-Pandemie sinkt die Spendenbereitschaft. Die Sparkasse HRV springt ein.

Hinzu kommen organisatorische Herausforderungen: Die Ausgabemodalitäten mussten „coronakonform“ umgestaltet werden, damit Abstände und Hygieneregeln eingehalten werden können. So findet die Lebensmittelausgabe zum Teil draußen statt. Die Kunden werden in Gruppen eingeteilt, zum Beispiel nach Anfangsbuchstaben des Nachnamens, und kommen in diesen Wochen zu festen Ausgabezeiten.

Die Lebensmittel werden in vorher konfektionierten Tüten ausgegeben. Für viele Menschen ist die Tafel auch ein Treffpunkt, an dem man sich mit Bekannten austauscht. Diese Begegnungsmöglichkeit ist durch Corona komplett weggefallen.

Die Sparkasse HRV möchte die Tafeln in ihrem Geschäftsgebiet in dieser schwierigen Zeit unterstützen und spendet jeweils 5.000 Euro an die Tafeleinrichtungen in Hilden, Ratingen und Velbert.