Ratingen : Weniger Martinszüge: Brief an Minister Reul

Weniger Martinszüge: Brief an Minister Reul

Die drastische Reduzierung der Züge ruft die Politik auf den Plan: Man muss das Brauchtum bewahren.

Die Wegfall zahlreicher Martinszüge in der Stadt sorgt für erhebliche Unruhe – auch in der Politik. Michael Droste, stellvertretender Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Hösel/Eggerscheidt, bat in einem aktuellen Schreiben an Innenminister Herbert Reul (CDU) darum, sich für den Erhalt dieser Tradition stark zu machen.