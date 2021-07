Wendehammerkonzerte : Kleiner Kultursommer ist eröffnet

Seppo Grothe (l.) und Hannes Johannsen eröffneten am Samstag die Wendehammerkonzerte auf dem Kirchplatz. Foto: Achim Blazy (abz)

<irspacing style="letter-spacing: 0.01em;">HEILIGENHAUS</irspacing> Lokale Künstler vor einheimischer Kulisse und unter freiem Himmel: Der kleine Kultursommer des Heiligenhauser Kulturbüros geht in die zweite Runde. Am Samstag eröffneten Hannes und Seppo die Konzertreihe auf dem Kirchplatz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Henry Kreilmann

„Es fühlt sich an, als ob es gestern gewesen wäre, dass wir auf dieser Bühne standen“, sagt Hannes Johannsen, der gerade noch die Gitarre gestimmt hat und sich jetzt bei der Konzerteröffnung an den August 2020 erinnert. Da stand er hier auf dem Kirchplatz schon einmal gemeinsam mit Seppo Grothe auf der improvisierten Bühne, die eigentlich die Ladefläche eines Wagens der technischen Betriebe ist.

Vor dem Wagen machen es sich Menschen auf dem Platz bequem, der gesäumt ist von gut besetzten Stühlen der Eiscafés. In lockerer Runde eröffnete das Duo an diesem Nachmittag eine kleine, aber feine Veranstaltungsreihe, die im letzten Jahr aus der Not geboren wurde und in diesem Jahr aufgrund des Erfolgs fortgesetzt wird: Der Kleine Kultursommer des Kulturbüros verwandelt dabei mit den Wendehammerkonzerten Plätze in der Stadt kurzerhand und temporär zur Freiluftbühne.

INFO Weitere Musiker warten auf ihre Auftritte Am Samstag, 17. Juli wird die Singer-Songrwiterin Hannah Stienen tiefgehende Texte verpackt in schönen Melodien und Popsongs im Gepäck haben. Am Samstag, 8. August folgt Singer-Songwriter Vinku (Vincent Kuhlen), der „Loop-Acoustic-Pop“ auf die Freiluftbühne bringt. Am Samstag, 17. August folgen mit dem Trio „Hey Joe“ bekannte Gesichter, die echten, ehrlichen Rock mitbringen.

Dem Duo werden an den kommenden Samstagen wieder lokale Künstlerinnen und Künstler folgen, die an verschiedene Plätze in der Stadt locken und dabei Kultur, ganz ohne Eintrittspreis, vor die Haustüren oder an schöne Örtlichkeiten in der Stadt bringen – und das an mehreren Orten nacheinander. Und so folgte auch für Hannes und Seppo ein weiterer Auftritt nur wenige Meter weiter, auf dem Platz vor der alten Kirche.

„Seit unserem letzten Wendehammerkonzert ist viel Komisches, Ansteckendes, Besonderes passiert. Wir werden wohl alle ein bisschen brauchen, bis wir uns von dieser Zeit erholt haben“, sagte Johannsen und freute sich umso mehr, endlich wieder vor Publikum zu stehen, das zuhört, klatscht und das sich ebenfalls freut, wieder in den Genuss von Livemusik zu kommen – vielleicht auch eine Ingredienz zur Erholung.

Mit Hannes Johannsen an der Gitarre und Seppo Grothe am Akustikbass zeigten die beiden einen Querschnitt ihrer eigenen Musik. Es gebe dabei zu jedem Stück eine Geschichte, erzählt das Duo. Zum Beispiel davon, wie Johannsens Frage nach einem morgendlichen Tee Stoff für ein Lied bot, welches fortan bei jedem Konzert seine Schwestern und seine Frau an diese Geschichte erinnern soll. Oder wie heilsam Freunde bei schwerstem Liebeskummer sind.

Etwa 70 Menschen lauschten diesen erzählten und gesungenen Geschichten der beiden bestens aufgelegten Freunde Hannes und Seppo in entspannter Atmosphäre, in der die eigentlich angesetzten 30 Minuten Konzertfreude doch glatt überzogen wurden. Zum Beispiel mit einem ganz frischen Lied über die Pandemie.

Eine musikalische Ausflugsempfehlung gab es vorher übrigens auch noch: Ein Besuch auf dem Isenbügeler Kopf. Dem Duo wird am nächsten Samstag, 10. Juli, Irene Dopp mit ihrer Great Highland Bagpipe, dem Dudelsack, folgen und ein bisschen Highland Flair nach Heiligenhaus bringen. Und das um 17 Uhr im Hefelmannpark und um 18 Uhr am Abtskücher Stauteich, Höhe Wehrturm. Der Dudelsack sei, das sagt die neue Kulturbürochefin Kathrin Neuhaus, mitnichten eine „Sackpfeife“, sondern ein Rohrblatt-Instrument. „Vermutlich hören Sie ihn, bevor Sie ihn sehen. Denn sobald der erste Ton erklingt, zieht das Instrument alle Zuhörer und Zuhörerinnen in seinen Bann – ein Phänomen auch außerhalb Schottlands.“ Kaum ein anderes Instrument werde mit so vielen Emotionen und Bildern verknüpft wie der Schottische Dudelsack.