Kreissparkasse in Heiligenhaus : Eine Woche lang Zeit zum Sparen

In Corona-Zeiten macht die Kreissparkasse aus dem Weltspartag kurzerhand eine Sparwoche. Foto: DPA

Heiligenhaus Am 30. Oktober ist Weltspartag. Doch wie soll man diesen Tag, an dem besonders Kinder in Begleitung ihrer Eltern ihr Erspartes zur Bank bringen, auf Hygiene und Abstand achten?

Heiligenhaus (RP) Die Kreissparkasse Düsseldorf lädt kurzerhand zu einer Weltsparwoche vom 26. bis 30. Oktober ein , um die Wartezeiten und –schlangen so kurz und gering wie möglich zu halten.

„Trotz Corona halten wir am Weltspartag fest, weil wir ihn für Kinder einfach wichtig finden“, sagen die beiden Gebietsdirektoren der Kreissparkasse Düsseldorf, Thomas Döring und Thomas Meuser: „Wer regelmäßig spart, kann sich später größere Wünsche erfüllen – das können Kinder übrigens auch super mit unserer kostenfreien KNAX-App lernen.“ Und darum habe man entschieden, den Weltspartag auf eine ganze Woche auszuweiten:

„Wir halten so die geltenden Abstands- und Hygieneregeln ein und bieten Klein und Groß sowie unseren Teams die größtmögliche Sicherheit.“ Um die Wartezeiten und –schlangen in den Filialen so gering wie möglich zu halten, können sich die kleinen und großen Kundinnen und Kunden kostenfreie Safebags - spezielle Wertbeutel für Münzgeld - abholen und zu Hause befüllen. „Alle Kinder, die zwischen dem 26. und 30. Oktober einen gefüllten Safebag bei uns abgeben, dürfen als Belohnung zwischen Plüschmaus Eddi, einem Mau-Mau-Kartenspiel oder einem USB-Ladestecker wählen. Darüber hinaus sind Münzeinzahlungen für unsere Privatkunden in der Weltsparwoche kostenfrei“, versprechen Döring und Meuser. Zudem sind alle Kinder zwischen sechs und 12 Jahren wieder aufgerufen, am großen Geschichten- und Malwettbewerb teilzunehmen.