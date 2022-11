Ratingen Offene Türen am Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium

Im Raum Erdkunde, Geschichte und Politik erfahren die kleineren Besucher:innen etwas über diese neuen Fächer, die am Gymnasium auf sie warten. Die Klassen 5 präsentieren hier ihre selbst erstellen Karten des Schulgeländes, die sie auf Grundlage eines Satellitenbilds erstellt haben, sowie Infos zu den Ländern der Deutschen Fußballgegner bei der WM in Katar. Ganz anders die Atmosphäre im Raum der Stille. Dieser Raum hat es einer 4Viertklässlerin besonders angetan. Hier kann man hingehen, wenn man eine Auszeit braucht oder auch das Gespräch mit den Schulsozialarbeiterinnen sucht, die sich ebenfalls in ihrem hellen neuen Büro vorstellen. In der neuen Bibliothek stöbern die Gäste durch fremdsprachliche oder deutsche Bücher, chillen auf den Sofas und in Lesesitzsäcken und probieren Englische Spiele aus. Im Gespräch staunen viele Eltern nicht schlecht über diesen Raum. „Auch wir Lehrerinnen und Lehrer kommen natürlich gerne hierher und empfinden das Unterrichten in der Atmosphäre des Neubaus mit seinen pädagogischen und technischen Möglichkeiten als besonders motivierend,“ sagt die Fachvorsitzende Englisch Anne Napiontek.