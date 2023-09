Schule in Ratingen Feste feiern am Weizsäcker-Gymnasium

Das Schulfest war zugleich der feierliche Rahmen für die Verabschiedung der langjährigen Elternpflegschaftsvorsitzenden Cassia Harms-Deil. Schulleiterin Andrea El Sherif bedankte sich bei ihr für ihr außergewöhnliches Engagement für die Schulgemeinschaft, ihren Durchblick und detailverliebten Einsatz in der Schulkonferenz, im Arbeitskreis Schulentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit, als starke Vertreterin bei der Stadt und anpackende Kraft, wo immer Arbeit anfiel - zuletzt auch bei der Essensausgabe und Organisation der Schulcafeteria. El Sherif wünschte Harms-Deil nach sieben Jahren im „Schuldienst“ auch für zukünftige Vorhaben alles Gute und hofft, sie auch ohne offizielles Amt häufig als verdiente Alumni an der Schule wiederzusehen. Sie überreichte ihr als Dank einen frischen Bund Möhren und ein personalisiertes Hufeisen, denn „ein Strauß Blumen verwelkt mir nur, ich habe keine Zeit, den ins Wasser zu stellen, ich muss zurück an den Grill“, hatte die scheidende Pflegschaftsvorsitzende schon vorab erklärt.