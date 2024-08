Das Ferienende naht So starten Heiligenhauser Fünftklässler in den Schulalltag

Am Immanuel Kant-Gymnasium beginnt das Schuljahr mit einem Gottesdienst um 9 Uhr in St. Ludgerus. Die Begrüßungsfeier in der Aula schließt sich um 10 Uhr an. Danach verbringen die Kinder den Vormittag mit ihren Klassenlehrerteams und Paten in ihren Klassenräumen. Die Eltern haben währenddessen die Gelegenheit, sich bei einer Tasse Kaffee besser kennenzulernen, bis sie ihre Kinder um 12.30 Uhr wieder in Empfang nehmen können. Am Donnerstag und Freitag findet der Unterricht nach einem Sonderplan statt. Das dient dem intensiven Kennenlernen während der ersten Woche.