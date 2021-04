Ratinger Miteinander : Neue Mitte in Tiefenbroich soll Stadtkern werden

Tiefenbroich Der Mehrgenerationentreff ist eine zentrale Anlaufstelle im Stadtteil, der Stück für Stück weiter entwickelt werden soll.

Die aktuell von Filialschließungen großer Warenhäuser betroffenen Städte und Gemeinden werden so gestärkt, dass man durch mehr Immobilien-Kompetenz gegenüber den Eigentümern auf Augenhöhe agieren und Nachnutzungsperspektiven entwickeln kann. Leerstehende Einzelhandelsimmobilien werden oft Gegenstand von Immobilienspekulationen. Den Kommunen wird der Zwischenerwerb von Gebäuden ermöglicht, um die Verfügungsgewalt über die Objekte zu erlangen. In Folge massiven Leerstands ist ganz konkret zu prüfen und zu entscheiden, ob die Konzentration von Handelslagen erforderlich ist und, wenn ja, wo diese räumlich stattfinden soll. Hier helfen Beratungs- und Planungsangebote mit dem Ziel, ein Zentrenmanagement anzustoßen. Man könnte zudem einen Verfügungsfonds aufbauen.

Tiefenbroich hatte nie einen echten Stadtkern. Umso wichtiger war der Bau des Mehrgenerationentreffs an der Sohlstättenstraße. Verschiedene Angebote bringen alle Bewohner des Quartiers zusammen, egal welchen Alters. „Der Treff wurde nach der Eröffnung sofort sehr gut angenommen“, so Diedrich. Bridge-Club, Strickrunde, Frühstückstreff oder Shanty-Chor – sie alle finden in der neuen Mitte ein Zuhause; Veranstaltungen waren oft ausgebucht – dies in Zeiten vor Corona. Das Angebot ist so erfolgreich, dass andere Ratinger Stadtteile etwas neidisch auf den Mehrgenerationentreff blicken und ein ähnliches Angebot für sich reklamieren.