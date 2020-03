Ehrenamt in Heiligenhaus : Weitere Freiwillige für den Bürgerbus und die Tafel gesucht

Der Bürgerbus fährt seit 2012 in Heiligenhaus. Foto: Blazy, Achim (abz)

(RP) Die HARFE (Heiligenhauser Agentur für das Ehrenamt) bündelt und fördert das freiwillige und ehrenamtliche Engagement in der Stadt Heiligenhaus. Beispielhaft sucht die HARFE aktuell weitere Freiwillige für verschiedene Bereiche.

Die Hochschule Bochum sucht für den Campus Heiligenhaus geeignete Unterstützung für das dortige Schülerlabor. Der Bürgerbusverein sucht außerdem Fahrer für den Bürgerbus, der seit November 2012 die beiden Stadtteile Nonnenbruch und Wassermangel mit der Innenstadt verbindet. „Die Tafel“ sucht für mittwochs Freiwilllige, die körperlich belastbar sein sollten.

Die „Mediclin“ in Essen-Kettwig sucht Freiwillige für die Betreuung und Unterstützung von Reha-Patienten. Der Kinderhospizdienst Kreis Mettmann sucht Freiwillige für die Begleitung erkrankter Kinder am Standort Heiligenhaus. Das Stadtmarketing (Arbeitskreis Kultur & Gesellschaft) sucht Menschen die sich aktiv in Planung und Durchführung von Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten einbringen.

Etwa 50 weitere Organisationen, Institutionen und Vereine in Heiligenhaus bieten ebenfalls verschiedene Möglichkeiten für freiwilliges Engagement an. Freiwillige entscheiden selbst über ihren zeitlichen Aufwand und stehen unter Versicherungsschutz. Auch Institutionen, die freiwilliges Engagement anbieten, werden in die Vermittlungskartei aufgenommen. Auf diese Weise können dann Freiwillige und Organisationen zusammenfinden.