Ratingen: Weinmarkt lockt nach Lintorf

Ratingen Der Rat spricht sich für einen verkaufsoffenen Sonntag aus.

Der traditionelle Weinmarkt der Werbegemeinschaft Lintorf öffnet in der Zeit vom 31. Mai bis einschließlich 3. Juni seine Pforten auf dem Schützenplatz am Thunesweg.

So ist die Qualität gut geworden, auch wenn bei vielen Weinen die Säure ein Thema war. "Durch die frühe Ernte konnte nicht genügend Säure veratmet werden, was anschließend im Keller korrigiert werden musste. Die Weißweine sind fruchtig mit einem schönen Aroma, und die Rotweine sind sehr dunkel in der Farbe und harmonisch in der Säure", erklärt Willi Knell vom Weingut Albig stellvertretend für seine Winzerkollegen. Wieder mit dabei sind die Lokalmatadoren Petra und Michael Eckert vom Lintorfer Feinkost- und Spezialitätenhandel "Leib & Rebe" mit nationalen und internationalen Weinen.