Weinfest und Kultursommer Ferien in der Stadt – Zeit zum Ausgehen

Am Weinfest-Samstag kommen dann auch die Heljens-Gastro-Wanderer zu ihrem Abschluss-Imbiss vorbei. Der Wandertag ist ausgebucht, es gibt schon eine Warteliste. Und die Vorfreude auf das nächste Wander-Event der Gastronomen. Für die nächste vom AK Gastronomie organisierte Heljens-Gastro-Wanderung am 17. August „Westwärts – durch den Nonnenbruch und Grün-Selbeck vorbei am Golf-Club zum Oberschlesischen Landesmuseum“ sind noch Plätze frei und können unter a.saar@heiligenhaus.de gebucht werden (Mitwandern kostet 25 Euro pro Person inklusive Kaffee- und Kuchen-Gedeck sowie auch bei diesem Termin einem Abschluss-Imbiss. Auf dem Basildonplatz treffen sich am Samstag auch Rad-Wanderer (in Kooperation mit der Weißen Flotte Mülheim) zum Weinfest.